Квітень, 01 в 9:11

Митрополит УПЦ Московського патріархату Павло Лебідь (митрополит Павло) отримав підозру від СБУ.

Про це повідомляють ЗМІ.

Поки що офіційної інформації від СБУ немає. Проте у соцмережах публікують відео, на якому митрополит підписує документ.

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Митрополита підозрюють у злочинах, передбачених ст. 436 (виправдання агресії Російської Федерації) та ст. 161 (розпалювання міжрелігійної ворожнечі).

Максимальне покарання за ст. 436 – позбавлення волі на строк до трьох років, за ст. 161 – позбавлення волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, що на початку березня заповідник Києво-Печерська лавра оголосив про одностороннє розірвання договору з УПЦ МП про оренду території та будівель. Договір розривається 29 березня. Проте митрополит Павло заявив, що він та його парафія не залишить стіни святині, допоки не завершаться всі судові розгляди.

30 березня віряни УПЦ не пустили комісію Мінкульту до Києво-Печерської лаври.

Своєю чергою Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП про визнання недійсним одностороннього розірвання договору.