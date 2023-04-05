Україна здатна перейти на наступну фазу бойових дій у Бахмуті – Пентагон
Військове керівництво США розуміє стратегію України у Бахмуті та впевнене, що ЗСУ здатні перейти на наступну фазу бойових дій.
Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США.
Він додав, що Пентагон підтримує тісний контакт з українським військовим командуванням, ЗСУ та політичним керівництвом України щодо ситуації у Бахмуті, тож усвідомлює стратегію, якої вирішили дотримуватися українці.
– Ми абсолютно точно спостерігаємо спустошливі втрати в живій силі, які переживає Росія, коли сили Вагнера, по суті, кинуті до м’ясорубки, а російські війська зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону, – сказав представник Пентагону.
Водночас, на його думку, українські війська мають сили та засоби для переходу до нової фази бойових дій.
– І тому, безумовно, ми розуміємо стратегію України. І ми абсолютно впевнені, що у них справді є обладнання, якого вони потребують. І оскільки ми допомагаємо їм виставити нещодавно навчені війська, у них справді є можливості, щоб бути в змозі перейти до наступної фази на полі бою, – заявив представник Міністерства оборони США.