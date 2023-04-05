Україна здатна перейти на наступну фазу бойових дій у Бахмуті – Пентагон

Квітень, 05 в 9:41

Військове керівництво США розуміє стратегію України у Бахмуті та впевнене, що ЗСУ здатні перейти на наступну фазу бойових дій.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США.

Він додав, що Пентагон підтримує тісний контакт з українським військовим командуванням, ЗСУ та політичним керівництвом України щодо ситуації у Бахмуті, тож усвідомлює стратегію, якої вирішили дотримуватися українці.

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– Ми абсолютно точно спостерігаємо спустошливі втрати в живій силі, які переживає Росія, коли сили Вагнера, по суті, кинуті до м’ясорубки, а російські війська зафіксовані на позиціях через надійну українську оборону, – сказав представник Пентагону.

Водночас, на його думку, українські війська мають сили та засоби для переходу до нової фази бойових дій.