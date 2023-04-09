Квітень, 09 в 13:48

Російські окупанти продовжують атакувати Херсонщину керованими авіабомбами. Ввечері 8 квітня авіація РФ скинула вибухівку на елеватор у Бериславі.

Будівля зазнала серйозних руйнувань, повідомили у Херсонській ОВА.

– З авіації армія РФ вдарила й по селу Львове Тягинської громади. Через ворожу атаку пошкоджено адміністративну будівлю та близько п’яти будинків місцевих жителів, – йдеться у повідомленні.

Також окупанти завдали авіаударів по селах Ольгине Високопільської громади та Томарине Бериславської громади. На щастя, мирні жителі не постраждали.

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Раніше речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що ворог скинув авіаційні керовані бомби на селище Козацьке.

Вона наголосила, що Україні необхідні сучасні винищувачі, які зможуть збивати літаки-носії таких бомб.

Фото: Херсонська ОВА

Джерело: Херсонська ОВА