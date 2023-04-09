Окупанти обстрілюють Херсонщину керованими авіабомбами, але збивати треба літаки – Гуменюк

На Півдні України, попри велике релігійне свято, російські окупанти продовжують обстрілювати і бомбити правий берег, зокрема на Козацьке ворог скинув авіаційні керовані бомби.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповіла ведучому ICTV Вадиму Карп’яку речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Це старий-новий вид озброєння, коли вже ракети доведені до критичного мінімуму, РФ вишукує альтернативу. Керовані авіабомби ворог може запускати з винищувачів, які не долітають до зони ураження нашої ППО. Розривна сила і потужність дуже великі, тому вони завдають суттєвої шкоди…Незважаючи на те, що ми маємо певні успіхи і час від часу збиваємо ці керовані бомби, у більшості випадків вони влучають, – наголосила вона.

Тому єдиний вихід – це літаки, які зможуть збивати їхні винищувачі, пояснила Гуменюк, а також більш сучасні засоби ППО від партнерів.

Вона також повідомила, що зараз РФ утримує в Чорному морі два підводні ракетоносії загальним залпом до восьми Калібрів.

І нагадала мешканцям регіонів, які межують з морем, що попри потепління, мінна небезпека зберігається.

– Заборона обмеження підступу до води не знята, вона залишається актуальною. Після штормової погоди, коли потеплішало, море може приносити неприємні сюрпризи до берега, тому треба пильнувати і пам’ятати про необхідність дотримання дистанції хоча б за 200 м від води, – додала вона.

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