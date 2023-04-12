Інформація зовсім не є секретною: Данілов про витік даних США

Частина інформації в документах США, витік яких стався нещодавно, “зовсім не є секретною”.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

– Це можна знайти в загальнодоступних джерелах, — сказав він.

За словами Данілова, Україна перебуває в постійному контакті зі своїми ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща.

– Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто задіяний і в якому напрямку – ця інформація абсолютно секретна. Щодо іншої частини інформації — якщо вона справді була секретною — агентства США і Сполученого Королівства точно знатимуть, звідки вона надійшла. І чому це спливло саме в цей час, – додав Данілов.

Він зауважив, що “розвідувальним органам потрібно бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи”.

Раніше Данілов спростував повідомлення, що витік секретних документів може вплинути на проведення наступу.

Джерело : CNN

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