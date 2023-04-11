Рішення про початок контрнаступу Збройних сил України ухвалюватимуть в останній момент. У Генерального штабу ЗСУ є низка варіантів його проведення.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

Він прокоментував так званий витік американських секретних документів, які, серед іншого, стосуються війни в Україні та підготовки до контрнаступу ЗСУ. Данілов спростував повідомлення, що оприлюднення документів може вплинути на проведення наступу.

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Секретар РНБО наголосив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та його штаб ухвалюватиме рішення про початок запланованого контрнаступу “в останній момент”.

– Якщо хтось думає, що у нас є лише один варіант, то це не відповідає дійсності. Навіть три варіанти – це мало, – заявив він.

Данілов також відреагував на публікацію телеканалу CNN , який із посиланням на джерело, наближене до президента Володимира Зеленського, стверджував, що Україна нібито змінила деякі військові плани через “витік” документів.

Секретар РНБО висловив сумніви щодо достовірності цієї інформації. Він пояснив, що про плани України знає “вкрай обмежена” кількість людей.

– Я не знаю, з ким спілкувався CNN. У будь-якому випадку можу сказати, що кількість людей, які обізнані про наші плани на нашій території, вкрай обмежена. І я не думаю, що інформатор, який контактував із CNN, має до цього якийсь стосунок, – пояснив Данілов.

Він додав, що Україна перебуває в постійному контакті з ключовими союзниками, такими як США, Велика Британія, Німеччина та Польща. Але інформація про воєнні плани суворо засекречена.

– Дані для проведення тих чи інших операцій, чисельність підрозділів, хто задіяний та на якому напрямку – ця інформація абсолютно секретна. Якщо хтось думає, що вона в них є, можу тільки привітати. Але я не знаю, звідки вони могли її взяти, – повідомив секретар РНБО.

За словами Данілова, частина інформації в оприлюднених документах не є секретною. Її можна знайти у відкритих джерелах.

– Щодо іншої частини інформації: якщо вона дійсно була засекречена, агентства в США і Великій Британії точно знатимуть, звідки вона взялася і чому з’явилася саме зараз… Спецслужби мають бути більш пильними, коли йдеться про секретні документи, – підсумував він.

6 квітня видання The New York Times звернуло увагу на появу в мережі начебто засекречених військових документів США , в яких начебто описуються плани союзників по НАТО щодо озброєння для ЗСУ перед контрнаступом.

Згодом видання повідомило про виявлення нової партії документів , які начебто описують принципи нацбезпеки США, пов’язані з війною в Україні, Китаєм та Близьким Сходом.

Міністерство юстиції США вже розпочало розслідування нібито витоку секретних документів. Перевірка ще триває.

Джерело: Tagesschau

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