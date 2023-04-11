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Україна
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Канада поставить Україні більше зброї та розширить санкції проти РФ – Трюдо

Канада поставить Україні більше зброї та розширить санкції проти РФ – Трюдо
Фото: Getty Images

Канада поставить Україні велику партію стрілецької зброї, боєприпасів і внесе до санкційних списків нових фізичних і юридичних осіб із Росії.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

На спільній із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем пресконференції в Торонто Трюдо оголосив, що Канада надішле Україні зі своїх військових складів 21 тис. автоматів і гвинтівок, 38 кулеметів і 2,4 млн патронів до них.

– Ми продовжуватимемо підтримувати Україну всім необхідним доти, доки це буде необхідно, – сказав він.

Що стосується санкцій, то Канада розширила їх ще на 14 персон і 32 російські фірми, зокрема фірми, пов’язані з ПВК Вагнер.

До санкційних списків, зокрема, внесено дев’ять юридичних осіб, пов’язаних із фінансовим сектором Білорусі, щоб чинити подальший тиск на “пособників Росії в Білорусі”, сказав Трюдо.

Агентство Reuters пише, що з початку минулого року Канада надала Україні військову, економічну та гуманітарну допомогу на понад вісім млрд канадських доларів ($6,7 млрд).

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Джерело: Reuters
Війна в Україні, Джастін Трюдо, Канада, санкції
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