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Илья Нежигай, редактор ленты

Канада поставит Украине больше оружия и расширит санкции против РФ — Трюдо

Канада поставит Украине больше оружия и расширит санкции против РФ — Трюдо
Фото: Getty Images

Канада поставит Украине крупную партию стрелкового оружия, боеприпасов и внесет в санкционные списки новых физических и юридических лиц из России.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

На совместной с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем пресс-конференции в Торонто Трюдо объявил, что Канада отправит Украине со своих военных складов 21 тыс. автоматов и винтовок, 38 пулеметов и 2,4 млн патронов к ним.

— Мы будем продолжать поддерживать Украину всем необходимым до тех пор, пока это будет необходимо, — сказал он.

Что касается санкций, то Канада расширила их еще на 14 персон и 32 российские фирмы, в том числе связанные с ЧВК Вагнера.

В санкционные списки, в частности, внесены девять юридических лиц, связанных с финансовым сектором Беларуси, чтобы оказать дальнейшее давление на “пособников России”, сказал Трюдо.

Агентство Reuters пишет, что с начала прошлого года Канада предоставила Украине военную, экономическую и гуманитарную помощь на более чем 8 млрд канадских долларов ($6,7 млрд).

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Источник: Reuters
Война в Украине, Джастин Трюдо, Канада, санкції
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