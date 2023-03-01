Лютий, 28 в 22:37

Журналісти американського телеканалу NBC порушили законодавство України, коли прибули на територію анексованого Росією Криму через Керченський міст. Українські органи наразі встановлюють обставини події, за результатами чого будуть ухвалені рішення щодо подальших кроків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

– Відвідання тимчасово окупованого Криму з території Російської Федерації є порушенням законодавства України. Для порушників передбачена правова відповідальність. Зокрема, іноземцям за такі дії також передбачена заборона в’їзду в Україну, – написав він.

Ніколенко зазначив, що компетентні органи України наразі встановлюють обставини незаконного відвідання журналістом NBC території Криму.

Зараз дивляться

– За підсумками перевірки буде ухвалене рішення щодо подальших кроків, – додав він.

У репортажі американського телеканалу NBC, який був опублікований 28 лютого, журналіст зізнається, що прибув в окупований Крим разом із командою через Кримський міст.

– Знімальна група NBC News приїхала до Криму потягом з Москви через Керченський міст, який був підірваний минулої осені, що стало стратегічним і символічним ударом по Путіну. Зараз він повністю відновлений, але, ймовірно, знову стане мішенню, якщо бойові дії дійдуть до півострова, – йдеться в тексті на сайті NBC.

Крім того, до репортажу журналіста було додано відео, на якому він їде потягом через Керченський міст та коментує місце, де торік прогриміли вибухи.

Зокрема, у матеріалі NBC йдеться про те, що більшість співрозмовників телеканалу на окупованому півострові називають його територією Росії.

При цьому слід зазначити, що канал згадує про придушення свободи слова в Криму та додає, що і до анексії у 2014 році населення півострова було “більш промосковським, ніж в інших частинах України”.

Нагадаємо, зранку 8 жовтня 2022 року на Кримському мосту пролунали вибухи та почалась пожежа.

Внаслідок вибухів два автомобільні прольоти моста частково зруйновані.