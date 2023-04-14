Україна повернула тіла 82 захисників – Мінреінтеграції
14 квітня Україні вдалося повернути тіла 82 загиблих військових.
Передання тіл із тимчасово окупованих територій України відбулось за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.
– Передання тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції, – наголошують у відомстві.
У Мінреінтеграції нагадують українцям про роботу гарячої лінії уповноваженого зі зниклих безвісти: 0-800-339-247.
Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.
У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Мінреінтеграції
Фото: Патронатна служба полку Азов
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Маргарита Верещагіна