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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Україна повернула тіла 82 захисників – Мінреінтеграції

Повернення тіл загиблих

14 квітня Україні вдалося повернути тіла 82 загиблих військових.

Передання тіл із тимчасово окупованих територій України відбулось за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами.

– Передання тіл загиблих оборонців здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції, – наголошують у відомстві.

У Мінреінтеграції нагадують українцям про роботу гарячої лінії уповноваженого зі зниклих безвісти: 0-800-339-247.

Повідомити про зниклих також можна особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надсилати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 415-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Мінреінтеграції

Фото: Патронатна служба полку Азов

Війна в Україні, Російська агресія, РФ
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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