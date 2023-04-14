Війна в Україні

Наразі спостерігаються затримки постачання Україні зброї від партнерів.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Хочу звернути увагу на слова президента, коли він каже, що ми чекаємо допомоги, яка була обіцяна та продекларована від всіх наших партнерів. Я можу зауважити, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися і постачання зараз іде. Я не можу сказати, що його (постачання, – Ред.) немає, але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація, що вона обов’язково буде відпрацьована, – зазначив він.