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Ілля Нежигай, редактор стрічки

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14 Квітня, 0:33

Данілов пояснив, чому є затримка поставок західної зброї

Наразі спостерігаються затримки постачання Україні зброї від партнерів.

Про це в ефірі Єдиних новин заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

– Хочу звернути увагу на слова президента, коли він каже, що ми чекаємо допомоги, яка була обіцяна та продекларована від всіх наших партнерів. Я можу зауважити, на превеликий жаль, ще не всі партнери відгукнулися і постачання зараз іде. Я не можу сказати, що його (постачання, – Ред.) немає, але є певні затримки по тих чи інших питаннях. Будемо вважати, що це тимчасова ситуація, що вона обов’язково буде відпрацьована, – зазначив він.

Крім того, секретар РНБО зауважив, що Україна у питанні постачання зброї покладається не лише на партнерів, а й на багато інших каналів, закуповує техніку за бюджетні кошти. Він наголосив, що процес іде.

14 Квітня, 0:24

Спортсменам з України заборонили брати участь у змаганнях разом із представниками РФ або Білорусі

Українським збірним офіційно заборонили брати часть у змаганнях, де будуть представники з Росії чи Білорусі.

Відповідний наказ був оприлюднений на сайті Міністерства молоді та спорту.

Це стосується олімпійських, неолімпійських, а також паралімпійських видів спорту.

У випадку порушень з боку федерацій, їх можуть позбавляти статусу національної.

Детальніше про рішення Мінмолодьспорту читайте в матеріалі на сайті Фактів ICTV.

Війна в Україні
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Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.

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