У Києві після тривалої перерви відновили будівництво метро на Виноградар

Лютий, 20 в 20:26

У Києві після тривалої перерви підрядник відновив будівництво нової станції метро Виноградар.

Про це повідомив начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Він заявив, що спочатку буде завершено закріплення вже збудованих тунелів, а потім розпочнеться будівництво другого тунелю від станції Мостицька до станції Сирець.

Зараз дивляться

За словами Брагінського, чітких термінів закінчення робіт поки що немає, оскільки на темпи будівництва впливає поточна ситуація у країні.

– Звичайно, на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників та всі залучені до будівництва під час повітряної тривоги мають бути у безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але, незважаючи на труднощі, що виникають через війну, київська міська влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проєкт тривав, — каже начальник метрополітену.

Нагадаємо, що влада Києва обіцяла містянам відкрити першу станцію наприкінці 2021 року, але не встигла за строками, а потім почалася війна. Згідно з опублікованим раніше проєктом, у Київському метрополітені збираються побудувати чотири нові станції від кінцевої Сирець: Мостицька, Проспект Правди, Виноградар, Вулиця Маршала Гречка.