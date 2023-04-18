Електронний браслет ще на два місяці: Коболєву продовжили запобіжний захід
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив дію запобіжного заходу ексголові правління НАК Нафтогаз України Андрію Коболєву. Він повинен буде носити електронний браслет ще два місяці.
Про це поінформували в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Суд ухвалив рішення 17 квітня. Тепер Коболєв протягом ще двох місяців повинен:
- носити електронний засіб контролю (електронний браслет);
- прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не виїжджати без дозволу з Києва та Київської області;
- повідомляти про зміну місця проживання;
- не спілкуватися зі свідками у справі;
- здати на зберігання паспорт/паспорти для виїзду за кордон.
Варто зазначити, що 1 березня Апеляційна палата ВАКС зобов’язала Коболєва внести заставу в розмірі 229,248 млн грн та поклала на нього низку обов’язків. 14 березня суд додав до раніше покладених обов’язків носіння електронного браслета.
– Попри те, що рішення про застосування цього запобіжного заходу ухвалено ще 1 березня 2023 року, воно станом на сьогодні не виконане – кошти в повному обсязі не внесені, – повідомили в САП.
У чому підозрюють Коболєва
19 січня цього року Андрію Коболєву повідомили про підозру в привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
Слідство наполягає, що екскерівник Нафтогазу забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн ($10 млн) протягом 2018 року. При цьому для керівників держпідприємств були передбачені граничні розміри преміювання в розмірі не більше 36 посадових окладів на рік.
Санкція інкримінованої Коболєву статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 7-12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Нагадуйте собі щодня про повагу, вдячність та приязнь до захисників, бо саме завдяки їм ми зранку п’ємо каву в мирному Києві, відправляємо малечу в дитсадок і радіємо весні… Хтось за наші радісні моменти віддав своє життя, а хтось дозволяє собі хамство на адресу українських воїнів. На щастя, таких небагато, але, на жаль – вони є.Тетяна Наконечна