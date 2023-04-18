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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Електронний браслет ще на два місяці: Коболєву продовжили запобіжний захід

Андрій Коболєв
Фото: УНІАН

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив дію запобіжного заходу ексголові правління НАК Нафтогаз України Андрію Коболєву. Він повинен буде носити електронний браслет ще два місяці.

Про це поінформували в пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Суд ухвалив рішення 17 квітня. Тепер Коболєв протягом ще двох місяців повинен:

  • носити електронний засіб контролю (електронний браслет);
  • прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • не виїжджати без дозволу з Києва та Київської області;
  • повідомляти про зміну місця проживання;
  • не спілкуватися зі свідками у справі;
  • здати на зберігання паспорт/паспорти для виїзду за кордон.

Варто зазначити, що 1 березня Апеляційна палата ВАКС зобов’язала Коболєва внести заставу в розмірі 229,248 млн грн та поклала на нього низку обов’язків. 14 березня суд додав до раніше покладених обов’язків носіння електронного браслета.

– Попри те, що рішення про застосування цього запобіжного заходу ухвалено ще 1 березня 2023 року, воно станом на сьогодні не виконане – кошти в повному обсязі не внесені, – повідомили в САП.

У чому підозрюють Коболєва

19 січня цього року Андрію Коболєву повідомили про підозру в привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).

Слідство наполягає, що екскерівник Нафтогазу забезпечив собі виплату премій на понад 229 млн грн ($10 млн) протягом 2018 року. При цьому для керівників держпідприємств були передбачені граничні розміри преміювання в розмірі не більше 36 посадових окладів на рік.

Санкція інкримінованої Коболєву статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 7-12 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Джерело: САП
Андрій Коболєв, Антикорупційний суд, Нафтогаз, САП
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