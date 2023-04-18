Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил действие меры пресечения для экс-председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева. Он должен будет носить электронный браслет еще два месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Суд принял решение 17 апреля. Теперь Коболев в течение еще двух месяцев должен:

носить электронное средство контроля (электронный браслет);

прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;

не уезжать без разрешения из Киева и Киевской области;

сообщать об изменении места жительства;

не общаться со свидетелями по делу;

сдать на хранение паспорт/паспорта для выезда за границу.

Стоит отметить, что 1 марта Апелляционная палата ВАКС обязала Коболева внести залог в размере 229,248 млн грн и возложила на него ряд обязанностей. 14 марта суд добавил к ранее возложенным обязанностям ношение электронного браслета.

– Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта 2023 года, оно по состоянию на сегодняшний день не выполнено – средства в полном объеме не внесены, — сообщили в САП.

В чем подозревают Коболева

19 января этого года Андрею Коболеву сообщили о подозрении в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Следствие настаивает, что экс-руководитель Нафтогаза обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн ($10 млн) в течение 2018 года. При этом для руководителей госпредприятий были предусмотрены предельные размеры премирования в размере не более 36 должностных окладов в год.

Санкция инкриминируемой Коболеву статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Источник : САП

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