Электронный браслет еще на два месяца: Коболеву продлили меру пресечения
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) продлил действие меры пресечения для экс-председателя правления НАК Нафтогаз Украины Андрея Коболева. Он должен будет носить электронный браслет еще два месяца.
Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Суд принял решение 17 апреля. Теперь Коболев в течение еще двух месяцев должен:
- носить электронное средство контроля (электронный браслет);
- прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду;
- не уезжать без разрешения из Киева и Киевской области;
- сообщать об изменении места жительства;
- не общаться со свидетелями по делу;
- сдать на хранение паспорт/паспорта для выезда за границу.
Стоит отметить, что 1 марта Апелляционная палата ВАКС обязала Коболева внести залог в размере 229,248 млн грн и возложила на него ряд обязанностей. 14 марта суд добавил к ранее возложенным обязанностям ношение электронного браслета.
– Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта 2023 года, оно по состоянию на сегодняшний день не выполнено – средства в полном объеме не внесены, — сообщили в САП.
В чем подозревают Коболева
19 января этого года Андрею Коболеву сообщили о подозрении в присвоении, растрате или завладении имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Следствие настаивает, что экс-руководитель Нафтогаза обеспечил себе выплату премий более чем на 229 млн грн ($10 млн) в течение 2018 года. При этом для руководителей госпредприятий были предусмотрены предельные размеры премирования в размере не более 36 должностных окладов в год.
Санкция инкриминируемой Коболеву статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на 7-12 лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
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