Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зеленський та Дуда у Варшаві передали послання Кремлю: ніколи більше вам не вдасться нас посварити
Курс долара відпустять: що відомо та коли це може статися
Була на 17-му тижні вагітності: чоловік зіштовхнув свою дружину зі скелі
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – Росії не виграти цю війну
Україна Live
Live
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Атака дронів Запоріжжя та Дніпра і перший ЗРК Patriot в Україні: 420-й день війни (онлайн)

Атака дронів Запоріжжя та Дніпра і перший ЗРК Patriot в Україні: 420-й день війни (онлайн)
19 Квітня, 1:08

МЗС України викликало посла України в Білорусі для консультацій через зустріч Лукашенка з Пушиліним

МЗС України викликало посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій у зв’язку з проведенням зустрічі в Мінську Олександром Лукашенком, якого Захід не визнає легітимно обраним президентом Білорусі, з ватажком “ДНР” Денисом Пушиліним.

– МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку. Вважаємо зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів і перебуває під українськими та міжнародними санкціями, черговим та кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ, – сказано в заяві відомства.

У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

– Мінськ повинен утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України, – підкреслюється в заяві.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 18.04.2023
карта бойових дій 2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Атака дронів Запоріжжя та Дніпра і перший ЗРК Patriot в Україні: 420-й день війни (онлайн)
Правила перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків 2023: що потрібно знати
Виїзд чоловіків за кордон
Мобілізація студентів 2023 в Україні: кого можуть призвати до армії
Мобілізація
Відео
Три снаряди в ціль: як бійці на Бахмутському напрямку нищать ворогів

Нещадно нищити ворога на Бахмутському напрямку українським захисникам допомагає західне озброєння. Британські гармати L-119  надійшли до нас ще наприкінці літа.

Костянтин Мельников
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (17.04.2023)
випуск
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (17.04.2023)
випуск
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь