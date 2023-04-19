Війна в Україні

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МЗС України викликало посла України в Білорусі для консультацій через зустріч Лукашенка з Пушиліним
МЗС України викликало посла України в Білорусі Ігоря Кизима для консультацій у зв’язку з проведенням зустрічі в Мінську Олександром Лукашенком, якого Захід не визнає легітимно обраним президентом Білорусі, з ватажком “ДНР” Денисом Пушиліним.
– МЗС України засуджує проведення Олександром Лукашенком зустрічі 18 квітня в Мінську з Денисом Пушиліним як спробу легітимізації цього представника російської окупаційної адміністрації в Донецьку. Вважаємо зустріч із представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів і перебуває під українськими та міжнародними санкціями, черговим та кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ, – сказано в заяві відомства.
У зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.
– Мінськ повинен утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України, – підкреслюється в заяві.