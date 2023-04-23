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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Найближчим часом РФ може почати штурм Вугледарського напрямку — Дмитрашківський

Українські військові
Фото: Генштаб ЗСУ

Ймовірно, найближчим часом російські війська почнуть штурмові дії на Вугледарському напрямку.

Про це в етері телемарафону сказав керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський.

– Оскільки на Вугледарському напрямку на сьогодні активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то можна сказати, що ворог, найімовірніше, почне штурмові дії у цьому районі. Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову-таки на Вугледарському напрямку, – сказав він.

Дмитрашківський зазначив, що вчора окупанти шість разів завдали ударів по Вугледару з авіації. Російські війська дотримуються тактики випаленої землі, щоб українським захисникам не було можливості тримати оборону.

Керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку також додав, що ворог панічно боїться українського контрнаступу, а також надходження ЗСУ західної зброї.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що українські військові зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

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Війна в Україні, Вугледар, ЗСУ
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