ЗСУ зайняли позиції на лівобережжі Херсонщини – ISW

Українські військові зайняли позиції на східному (лівому) березі Херсонської області.

Про це з посиланням на звіти та геолокаційні кадри від російських блогерів повідомили експерти Інституту вивчення війни (ISW).

Водночас, додають експерти, про масштаби та плани Збройних сил України нічого не відомо.

Згідно з геолокаційними кадрами росіян, Сили оборони перебувають на позиціях на березі Дніпра на північ від Олешок (7 км на південний захід від міста Херсона), просунулися до північної околиці населеного пункту на трасі E97, а також на захід від Дачі (10 км на південь від Херсону).

– Ці кадри також вказують на те, що російські війська можуть не контролювати острови на річках Конка та Чайка, що менше ніж за пів кілометра на північ від українських позицій біля Антонівського мосту, – додають в ISW.

За свідченнями російських блогерів, українські військові утримують позиції на східному березі Херсонської області протягом тижнів, встановлюють стабільні лінії постачання до цих позицій і регулярно здійснюють бойові вильоти в цьому районі.

Усе це вказує на те, що росіяни цей район не контролюють.

Інший блогер стверджує, що російські війська не контролюють деякі острови в дельті річки Дніпро на південний захід від Херсону, що свідчить про імовірне просування ЗСУ на цих островах.

Росіяни скаржаться, що українські військові висадилися на східному березі через повільний вогонь артилерії РФ.

– Можливо, для росіян пріоритетною є підтримка оборони в Олешках та Новій Каховці, через що вони залишили острови в дельті Дніпра, – зауважують експерти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 424-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело : ISW

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