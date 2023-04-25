Війна в Україні

ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Попри на те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя, буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна, — сказала вона.