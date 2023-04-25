Війна в Україні

Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни
На Херсонщині українські партизани підірвали блокпост окупантів
Біля Олешок на Херсонщині українські партизани підірвали блокпост окупантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Попередньо, є ліквідовані окупанти.
– На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху Атеш провели успішну операцію. Окупанти зазнали втрат в особовому складі, – йдеться у повідомленні.
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра – Сили оборони
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.
– Попри на те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя, буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна, — сказала вона.