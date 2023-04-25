Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Під час збройних сутичок у Судані пошкоджено літак української авіакомпанії
Відрізали голову ще живому: в соцмережах поширили відео страти українського військовополоненого
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
Ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки: на Закарпатті затримали чоловіка
Суспільство Live
Live
Юля Захарченко, редакторка стрічки

Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни

Ключові події
00:11
ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра – Сили оборони
Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни
25 Квітня, 0:14

На Херсонщині українські партизани підірвали блокпост окупантів

Біля Олешок на Херсонщині українські партизани підірвали блокпост окупантів. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Попередньо, є ліквідовані окупанти.

– На тимчасово окупованій території Херсонської області партизани з руху Атеш провели успішну операцію. Окупанти зазнали втрат в особовому складі, – йдеться у повідомленні.

25 Квітня, 0:11

ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра – Сили оборони

ЗСУ зачищають передову смугу лівого берега Дніпра. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

– Попри на те, що ворог продовжує обстрілювати правобережжя, буквально три останні доби у нас досить потужні результати нашої бойової роботи. Це від 13 до 22 одиниць техніки. Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна, — сказала вона.

Війна в Україні
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 24.04.2023
карта бойових дій 2023
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
Мобілізація в Україні 2023: які категорії громадян не підлягають призову
Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни
Чому не надходять гроші ВПО – причини затримки виплат
виплати
Загальна мобілізація в Україні 2023: як проходить та чи будуть зміни
Військовий, мобілізація
Відео
Суспільство
Лісовий назвав список дисциплін, які точно залишаться у школі

Міністр освіти та науки Оксен Лісовий назвав ключові шкільні дисципліни, які не скоротять у школах.

Маліновська Ангеліна, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (25.04.2023)
Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (24.04.2023)
Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (24.04.2023)
Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (24.04.2023)
Зачистка лівого берега Дніпра й обстріл Нікопольського району: 426-й день війни
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь