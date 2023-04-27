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27 Квітня, 0:10

Поблизу Херсона поранено італійського журналіста з La Repubblica, його гід з України – загинув

Окупанти обстріляли Антонівський міст під Херсоном, у результаті чого було вбито цивільного, а репортера італійської газети La Repubblica – поранено.

Як пише La Repubblica, італійський кореспондент разом зі своїм українським помічником потрапили у засідку російських снайперів біля Антонівського мосту та були одягнені у куртки з написом Press, що виділяє їх на тлі військових. Як пише газета, репортером La Repubblica є Коррадо Дзуніно, а його гідом був Богдан Бітік.

За словами Дзуніно, Богдан Бітік не зміг пережити обстріл росіян. В українця залишилися дружина та син.

– У нас влучили, я побачив Богдана на землі, він не рухався, я виповз із лінії вогню. Біг, поки не наткнувся на цивільну машину. Був весь у крові, мене віднесли до херсонської лікарні. Я кілька разів намагався додзвонитися до Богдана, він не відповідав. Він був моїм великим другом, це жахливі страждання, – розповів журналістам Коррадо.

Обидва чоловіки працювали на місці в одязі з написом Преса. Фотографії, зроблені репортером, демонструють, що в одяг, вилучений поліцією, влучила куля.

La Repubblica додає, що засідка сталася біля Антонівського мосту, тому спроби повернути тіло Богдана Бітіка ускладнює присутність російських снайперів.

На вбивство журналістів вже відреагувало посольство Італії у Києві, яке повідомило, що працює разом із МЗС, щоб дозволити Дзуніно повернутися до Італії.

 

Війна в Україні
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