Росія не вивела техніку з Криму, а перекинула на позиції, де чекають наступу ЗСУ – Чубаров

Росіяни перекинули військову техніку з Криму на ділянки, де очікують наступу Збройних сил України.

Таку заяву зробив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в ефірі Freedom.

– У Джанкойському районі недалеко від села Медведівка дійсно було сформовано великий майданчик, де була сконцентрована техніка, зокрема російської окупаційної армії. Усі звернули увагу, що раптом ця техніка звідти кудись розійшлася, відбулося розосередження, — сказав він.

Чубаров зазначив, що російська армія активно готується до оборони, намагаючись укріпити підступи до Криму.

– І те, що відбувається в Генічеському районі, там, як і в Північному Криму, російські окупанти звели й продовжують зводити фортифікаційні укріплення на лінії зіткнення, — зауважив глава Меджлісу.

Раніше повідомлялося, що Росія спустошила свою головну військову базу поблизу Медведівки на півночі окупованого Криму. Про це свідчать нові знімки, зроблені супутником Європейського Союзу Sentinel 2, на яких уже не помітно значної кількості техніки, яка була там ще на початку 2023 року.

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