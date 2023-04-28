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Україна
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Россия не вывела технику из Крыма, а перебросила на позиции, где ждут наступления ВСУ — Чубаров

Рефат Чубаров
Фото: Depositphotos

Россияне перебросили военную технику из Крыма на участки, где ожидают наступления Вооруженных сил Украины.

Такое заявление сделал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире Freedom.

– В Джанкойском районе недалеко от села Медведевка действительно была сформирована большая площадка, где была сконцентрирована техника, в том числе российской оккупационной армии. Все обратили внимание, что вдруг эта техника оттуда куда-то разошлась, произошло рассредоточение, – сказал он.

Чубаров отметил, что российская армия активно готовится к обороне, пытаясь укрепить подступы к Крыму.

– И то, что происходит в Геническом районе, там, как и в Северном Крыму, российские оккупанты возвели и продолжают возводить фортификационные укрепления на линии соприкосновения, – отметил глава Меджлиса.

Ранее сообщалось, что Россия опустошила свою главную военную базу вблизи Медведевки на севере оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют новые снимки, сделанные спутником Европейского Союза Sentinel 2, на которых уже не заметно значительного количества техники, которая была там еще в начале 2023 года.

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Россия не вывела технику из Крыма, а перебросила на позиции, где ждут наступления ВСУ — Чубаров

Война в Украине, Крым, Рефат Чубаров, Російська агресія
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