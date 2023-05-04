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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Чуло все місто: у Маріуполі прогримів потужний вибух

Сліди від роботи авіації РФ у небі над Маріуполем

Удень 4 травня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунав гучний вибух.

Про “бавовну” в місті повідомив радник мера Петро Андрющенко.

За його словами, вибух був такої сили, що його було чутно в усіх районах міста.

Наразі українська сторона з’ясовує деталі події.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Петро Андрющенко

Маріуполь
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