Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Чуло все місто: у Маріуполі прогримів потужний вибух
Удень 4 травня в поки що окупованому Маріуполі Донецької області пролунав гучний вибух.
Про “бавовну” в місті повідомив радник мера Петро Андрющенко.
За його словами, вибух був такої сили, що його було чутно в усіх районах міста.
Наразі українська сторона з’ясовує деталі події.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 435-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Фото: Петро Андрющенко
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