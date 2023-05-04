Війна в Україні

4 Травня, 0:28

У Херсоні багато вибухів, місто під вогнем окупантів – голова МВА

Російські окупанти ввечері 3 травня продовжили атакувати Херсон, після того, як місто втратило понад 20 загиблих цивільних від атаки росіян вдень цього ж дня.

Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

– Є багато вибухів у Херсоні! Віримо керівництву Держави! Наші військові формування дають гідну відсіч ворогу, – написав він.

Кореспонденти Суспільного повідомляють про низку вибухів у Херсоні, хоча окупаційні війська протягом всього дня обстрілюють місто.

Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що в районі 23 години обстріли Херсону все ще продовжуються, у місті лунають вибухи.