Війна в Україні

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Вибух дрона над Кремлем та візит Зеленського в Європу: 435-й день війни
4 Травня, 0:28
У Херсоні багато вибухів, місто під вогнем окупантів – голова МВА
Російські окупанти ввечері 3 травня продовжили атакувати Херсон, після того, як місто втратило понад 20 загиблих цивільних від атаки росіян вдень цього ж дня.
Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
– Є багато вибухів у Херсоні! Віримо керівництву Держави! Наші військові формування дають гідну відсіч ворогу, – написав він.
Кореспонденти Суспільного повідомляють про низку вибухів у Херсоні, хоча окупаційні війська протягом всього дня обстрілюють місто.
Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що в районі 23 години обстріли Херсону все ще продовжуються, у місті лунають вибухи.
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