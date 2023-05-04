Tабу на передання Україні літаків F-16 немає – прем’єр Нідерландів

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що табу на передання Україні літаків F-16 немає.

– Ми працюємо спільно з Бельгією, Данією, Великою Британією, щоб довести справу до завершення. Але ще не наблизилися до цього, – заявив він під час спільної з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції.

Водночас Рютте додав, що “це дуже чутлива тема”.

– Я бачив це й з іншими видами зброї, з гаубицями, і це досягло завершення. Зараз ми відправляємо іншу техніку до України, а щодо F-16 ми шукаємо підтримки парламенту, маємо підтримку уряду, – сказав Рютте.

Зеленський заявив, що немає раціональних причин відкладати початок навчання українських пілотів на сучасних літаках західного виробництва.

– Настав час ухвалити позитивне рішення для України стосовно сучасних літаків. Немає жодної раціональної причини відтерміновувати такі рішення для навчання наших пілотів, щоб зміцнити крила для України, що означатиме прискорення миру, якого ми усі прагнемо, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що 4 травня Зеленський перебуває з візитом у Нідерландах.

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