Президент України Володимир Зеленський прибув до Нідерландів, де сьогодні виступить із промовою у Міжнародному кримінальному суду в Гаазі.

Про це повідомляє місцеве видання NOS.

Президент України прибув в аеропорт Схіпгол близько 10 вечора минулої ночі на голландському урядовому літаку. Він летів із Фінляндії.

Зеленський виступить сьогодні в Гаазі з промовою – Немає миру без справедливості, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який розслідує злочини, скоєні російськими військами в Україні.

Це перший візит Володимира Зеленського до Нідерландів як глави української держави. Це також одна з його небагатьох поїздок за межі України з моменту початку війни в Україні.

Раніше видання Bild повідомляло, що на 13 травня запланований візит Зеленського до Німеччини.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.