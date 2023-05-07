Вночі в окупованому Севастополі пролунало два вибухи

Сьогодні вночі в тимчасово окупованому Севастополі було чутно два вибухи.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Вибухи пролунали в районі бухти Козачої.

Також звуки вибухів чули й в Сімферополі.

Повідомляється, що над мисом Фіолент начебто збили дрон.

Лунали вибухи біля Сак і Чорноморського.

Раніше кореспонденти Факти ICTV повідомляли, що у Миколаєві вночі було чути вибухи. Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив щонайменше два “прильоти” по місту. Згодом він уточнив, що, можливо, ракети були збиті над містом.

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