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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Працює ППО: у Дніпропетровській та Запорізькій областях пролунали вибухи

Працює ППО: у Дніпропетровській та Запорізькій областях пролунали вибухи
Фото: Depositphotos

У Дніпропетровській та Запорізькій областях пролунали вибухи.

Перед цим була оголошена повітряна тривога.

За даними українського воєнкора Андрія Цаплієнка, у зазначених областях працює протиповітряна оборона, яка знищує ворожі дрони.

Наразі ані влада Дніпропетровської, ані Запорізької областей не коментувала вибухи в своєму регіоні.

За даними речниці пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталі Гуменюк, в Запорізькій області спостерігається активність безпілотників.

– Можемо припускати, що вони спочатку запустять безпілотники, а потім полетять ракети, – сказала вона в ефірі національного марафону Єдині новини.

Гуменюк додала, що спостерігаються вибухи у Херсоні, інформація щодо яких наразі уточнюється. Там ворог, зокрема, використовує важку артилерію на позиціях.

Паралельно із цим деякі ЗМІ повідомляють про вибухи на Волині, втім ця інформація не підтверджується ані в місцевих Telegram-спільнотах, ані представниками влади чи військовими.

Дізнатися, де зараз на території України повітряна тривога можна на сайті Фактів ICTV.

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Війна в Україні, Вибух, Дніпропетровська область, Запорізька область
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