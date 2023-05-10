Працює ППО: у Дніпропетровській та Запорізькій областях пролунали вибухи
У Дніпропетровській та Запорізькій областях пролунали вибухи.
Перед цим була оголошена повітряна тривога.
За даними українського воєнкора Андрія Цаплієнка, у зазначених областях працює протиповітряна оборона, яка знищує ворожі дрони.
Наразі ані влада Дніпропетровської, ані Запорізької областей не коментувала вибухи в своєму регіоні.
За даними речниці пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталі Гуменюк, в Запорізькій області спостерігається активність безпілотників.
– Можемо припускати, що вони спочатку запустять безпілотники, а потім полетять ракети, – сказала вона в ефірі національного марафону Єдині новини.
Гуменюк додала, що спостерігаються вибухи у Херсоні, інформація щодо яких наразі уточнюється. Там ворог, зокрема, використовує важку артилерію на позиціях.
Паралельно із цим деякі ЗМІ повідомляють про вибухи на Волині, втім ця інформація не підтверджується ані в місцевих Telegram-спільнотах, ані представниками влади чи військовими.
Дізнатися, де зараз на території України повітряна тривога можна на сайті Фактів ICTV.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников