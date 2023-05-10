Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 441-й день війни

10 Травня, 0:19

Під Дніпром та Запоріжжям пролунали вибухи: що відомо

У Дніпропетровській та Запорізькій областях пролунали вибухи.

Перед цим була оголошена повітряна тривога.

За даними українського воєнкора Андрія Цаплієнка, у зазначених областях працює протиповітряна оборона, яка знищує ворожі дрони.

Наразі ані влада Дніпропетровської, ані Запорізької областей не коментувала вибухи в своєму регіоні.

За даними речниці пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталі Гуменюк, в Запорізькій області спостерігається активність безпілотників.

– Можемо припускати, що вони спочатку запустять безпілотники, а потім полетять ракети, – сказала вона в ефірі національного марафону Єдині новини.