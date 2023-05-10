Вибухи у Херсоні та Запоріжжі: 441-й день війни
Під Дніпром та Запоріжжям пролунали вибухи: що відомо
У Дніпропетровській та Запорізькій областях пролунали вибухи.
Перед цим була оголошена повітряна тривога.
За даними українського воєнкора Андрія Цаплієнка, у зазначених областях працює протиповітряна оборона, яка знищує ворожі дрони.
Наразі ані влада Дніпропетровської, ані Запорізької областей не коментувала вибухи в своєму регіоні.
За даними речниці пресцентру Сил оборони ОК Південь Наталі Гуменюк, в Запорізькій області спостерігається активність безпілотників.
– Можемо припускати, що вони спочатку запустять безпілотники, а потім полетять ракети, – сказала вона в ефірі національного марафону Єдині новини.
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников