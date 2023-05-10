У Польщі офіційно перейменували Калінінград та область: які тепер вони мають назви

У Польщі офіційно визначили більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.

Таке рішення ухвалила Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни.

Комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не слід.

Комісія зазначає, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.

Зміна набула чинності в день оголошення, а саме у вівторок 9 травня 2023 року.

Комісія зі стандартизації географічних назв при внесенні змін врахувала, що “місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець (Królewiec)”, і що нинішня російська назва є штучною та не пов’язана ні з містом, ні з областю.

– Події, пов’язані з російським вторгненням в Україну, нав’язуванням так званого “русского міра”, веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав’язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі, – заявила комісія зі стандартизації географічних назв.

Джерело: Rzeczpospolita

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.