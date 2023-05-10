У Польщі офіційно перейменували Калінінград та область: які тепер вони мають назви
У Польщі офіційно визначили більше не називати російський Калінінград – Калінінградом, а область – Калінінградською.
Таке рішення ухвалила Комісія зі стандартизації географічних назв за межами Польщі, що діє при Головній геодезичній службі країни.
Комісія вирішила, що для міста з російською назвою Калінінград рекомендують уживати лише польську назву Крулевець. Назву Калінінград у польській мові використовувати не слід.
Комісія зазначає, що для адміністративної одиниці, в якій розташоване це місто, рекомендують польську назву Крулевецька область, а не Калінінградська.
Зміна набула чинності в день оголошення, а саме у вівторок 9 травня 2023 року.
Комісія зі стандартизації географічних назв при внесенні змін врахувала, що “місто, яке зараз має російську назву Калінінград, відоме в Польщі під своєю традиційною назвою Крулевець (Królewiec)”, і що нинішня російська назва є штучною та не пов’язана ні з містом, ні з областю.
– Події, пов’язані з російським вторгненням в Україну, нав’язуванням так званого “русского міра”, веденням Росією інформаційної війни, змушують нас по-іншому поглянути на питання нав’язаних назв, які викликають великі суперечки і не зустрічають схвалення в Польщі, – заявила комісія зі стандартизації географічних назв.
Джерело: Rzeczpospolita
Інтенсивність боїв на сході України помітно зросла. Не стихає на Мар’їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Фактично, звуки вибухів лунають уздовж усієї лінії розмежування. Українські захисники готуються до ще більшого загострення, бо ж раптом окупаційні війська активізуються до своєї сакральної дати – 9 травня.Костянтин Мельников