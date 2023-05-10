В Польше официально переименовали Калининград и область: как теперь они называются

В Польше официально обозначили больше не называть российский Калининград – Калининградом, а область – Калининградской.

Такое решение приняла Комиссия по стандартизации географических названий вне Польши, действующая при Главной геодезической службе страны.

Комиссия решила, что для города с русским названием Калининград рекомендуют использовать только польское название Крулевец. Название Калининград в польском языке использовать не следует.

Комиссия отмечает, что для административной единицы, в которой расположен этот город, рекомендуют польское название Крулевецкая область, а не Калининградская.

Изменение вступило в силу в день объявления, а именно во вторник, 9 мая 2023 года.

Комиссия по стандартизации географических названий при внесении изменений учла, что “город, который сейчас имеет российское название Калининград, известен в Польше под своим традиционным названием Крулевец (Królewiec)”, и что нынешнее российское название является искусственным и не связано ни с городом, ни с областью.

— События, связанные с российским вторжением в Украину, навязыванием так называемого русского мира, ведением Россией информационной войны, заставляют нас по-другому взглянуть на вопросы навязанных названий, которые вызывают большие споры и не встречают одобрения в Польше, – заявила комиссия по стандартизации географических названий.

Источник: Rzeczpospolita

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.