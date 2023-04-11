Коли відкриють небо для цивільних літаків – пояснення Украероруху
Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України. Про це повідомили у пресслужбі Украероруху.
Таким чином держпідприємство відреагувало на прогноз Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року.
В Украерорусі зазначили, що Євроконтроль (Європейська організація з безпеки аеронавігації) об’єднує 41 країну.
Організація двічі на рік видає/оновлює семирічні прогнози повітряного руху щодо всіх країн-членів та в цілому по Європі. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.
Нещодавній оприлюднений прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:
- закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії;
- суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкції);
- суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон).
Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, – через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.
В Украерорусі підкреслили, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів.
— Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.
Через факт наявності на території України військової агресії з боку РФ фахівці Євроконтролю на основі цих даних зробили припущення до кінця горизонту планування – тобто до 2029 року.
У держпідприємстві додали, щойно з’являться нові об’єктивні фактори, зокрема завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.
Джерело: Украерорух
Чи є серед західних пілотів ті, що вміють літати на F-16 і хотіли б служити в українських Збройних силах проти росіян. Як американські пілоти бачать надійний захист українського неба та який вплив, на їхню думку, на російсько-українську війну матиме передання західних винищувачів.Артем Куля, Ілля Нежигай