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Суспільство
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Коли відкриють небо для цивільних літаків – пояснення Украероруху

аеропорт
Фото: Unsplash

Український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України. Про це повідомили у пресслужбі Украероруху.

Таким чином держпідприємство відреагувало на прогноз Євроконтролю про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року.

В Украерорусі зазначили, що Євроконтроль (Європейська організація з безпеки аеронавігації) об’єднує 41 країну.

Організація двічі на рік видає/оновлює семирічні прогнози повітряного руху щодо всіх країн-членів та в цілому по Європі. Такі прогнози використовуються країнами-членами для щорічного розрахунку ставок плати за послуги з аеронавігаційного обслуговування.

Нещодавній оприлюднений прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме:

  • закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії;
  • суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкції);
  • суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон).

Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року, – через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування.

В Украерорусі підкреслили, що Євроконтроль не генерує та не використовує воєнні прогнози/аналітику/припущення для створення своїх прогнозів.

— Вказані розрахунки також не містять інших факторів невизначеності, як зокрема: непрогнозовану економічну турбулентність, ескалацію геополітичної напруженості, інші непередбачувані події, які можуть мати негативний вплив на розвиток авіації.

Через факт наявності на території України військової агресії з боку РФ фахівці Євроконтролю на основі цих даних зробили припущення до кінця горизонту планування – тобто до 2029 року.

У держпідприємстві додали, щойно з’являться нові об’єктивні фактори, зокрема завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

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Джерело: Украерорух

авіація, Літаки
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