У Слов’янську пролунали вибухи: що відомо

У Слов’янську Донецької області пролунали вибухи.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Наразі офіційні представники влади чи військові не коментували вибух у Слов’янську.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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