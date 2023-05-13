Ілля Нежигай, редактор стрічки
У Слов’янську пролунали вибухи: що відомо
У Слов’янську Донецької області пролунали вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.
Наразі офіційні представники влади чи військові не коментували вибух у Слов’янську.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 443-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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