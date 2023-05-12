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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Обстріл Торецька та втеча частини росіян з-під Бахмуту: 443-й день війни

Обстріл Торецька та втеча частини росіян з-під Бахмуту: 443-й день війни
12 Травня, 0:51

У Херсоні пролунали вибухи

У Херсоні знову чутно вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Перед цим в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Військові чи влада області наразі не коментувала інформацію про вибухи.

12 Травня, 0:26

Ракета Storm Shadow здатна обходити ППО ворога – експерт

Ракета Storm Shadow здатна проходити протиповітряну оборону ворога. За попередніми розрахунками, близько 10 таких ракет зможуть перервати російське сполучення мостом через Керченську протоку.

Про це заявив військовий експерт Defense Express Валерій Рябих у коментарі українському телеканалу.

– Тема Storm Shadow давно циркулює в інформаційному просторі, а вперше з’явилася 4 листопада минулого року з акцентом на ймовірність передання цих ракет Україні. Тоді ж повідомлялося про можливу адаптацію Storm Shadow до пострадянських літаків, зокрема, Су-25, та подальше їхнє застосування по військових об’єктах окупантів, – нагадав експерт.

За його словами, ця ракета є дуже потужною при загальній вазі до 1,4 тис. кг, має бойову головку, яка начинена вибуховою речовиною у 460 кг, здатна проходити ППО противника шляхом проходження ділянок на наднизькій висоті та має певні засоби для подолання засобів радіоелектронної боротьби.

Рябих зауважив, що це точна ракета, яка використовує для маршруту систему корекції по наземних об’єктах, а на останній ділянці Storm Shadow скидає ковпак з бойової головки та наводиться на об’єкт за допомогою оптико-електронної системи.

– Першою ціллю для Storm Shadow може бути, наприклад, Керченський міст. Може знадобитися близько десятка ракет, щоб перервати сполучення цим мостом. Пам’ятаючи, що ця ракета може долати ворожу ППО, то шансів у Керченського мосту не дуже багато, як і в інших об’єктів окупантів, – вважає військовий аналітик.

Війна в Україні
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