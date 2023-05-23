У контексті війни РФ проти України не можна прирівнювати жертву й агресора – Боррель

У контексті повномасштабної війни Росії проти України не можна прирівнювати жертву й агресора.

Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу.

– Усі хочуть, щоб війна скінчилася. Єдиний, хто, як видається, хоче продовжувати війну, це Путін. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна, саме тому ми підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо миру, – сказав він.

За словами Борреля, він був змушений пояснювати деяким світовим лідерам, чому неправильно прирівнювати Україну та Росію у контексті врегулювання війни.

– Той, хто підтримує мир, не може прирівнювати жертву й агресора. Я був змушений обговорити цей меседж з усіма лідерами по всьому світу, які дуже зацікавлені у мирі, але продовжують прирівнювати жертву та агресора. Це призводить до миру, який не є чесним і справедливим, і не гарантує права українського народу, – пояснив глава дипломатії ЄС.

Раніше низка країн запропонували посередництво у врегулюванні повномасштабної війни між Україною та Росією.

Йдеться про Китай, Бразилію та Південно-Африканську Республіку, чиї представники вже були або планують вирушити в Київ і Москву.

Джерело: Європейська правда

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.