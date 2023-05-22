Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто поважає два принципи – Кулеба

Україна готова говорити про мирні плани з усіма, хто враховує два принципи: території нашої держави не повинні перейти до Росії, війну не можна заморозити.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що найкращу перспективу має українська формула миру.

– Ми говоримо з усіма, хто має свої пропозиції, якщо ці пропозиції поважають два фундаментальні принципи. Перший принцип – в основу жодного плану не може бути покладена ідея юридичного або фактичного переходу територій України під контроль Росії, – сказав Кулеба ведучій Вікна-Новини Яні Брензей.

Другий принцип – не може бути жодної мови щодо заморожування конфлікту, наголосив очільник МЗС.

– Ті плани та пропозиції, які враховуватимуть ці принципи, ми готові говорити про них з погляду того, як їх поєднати із формулою миру та інтегрувати в неї. Ми відкриті до діалогу з усіма, хто хоче розмовляти й шукати рішення, – додав Дмитро Кулеба.

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