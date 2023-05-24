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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Генштаб ЗСУ вперше не повідомив про бої в Бахмуті: що про це кажуть в ISW

Бої за Бахмут

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що Генеральний штаб Збройних сил України в своєму вечірньому зведенні 23 травня вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті Донецької області.

Хоче ще у вчорашньому ранковому повідомленні дані про бої в місті були.

Про свої спостереження експерти повідомили в своєму свіжому звіті.

В ISW звернули увагу, що в Генштабі ЗСУ ввечері 23 травня повідомили лише про безуспішні наступальні дії російських окупантів у напрямку Хромового.

До слова, про невдалий наступ загарбників у бік Хромового ідеться і в ранковому зведенні 24 травня.

Американські аналітики припускають, що це може бути свідченням того, приватна військова компанія Вагнера могла просуватися далі в межах міста.

Водночас в ISW навели цитату заступника міністра оборони України Ганни Маляр про певне зниження активності наступальних дій російських військових на Бахмутському напрямку.

Нагадаємо, що 23 травня Ганна Маляр наголошувала, що в Бахмуті зменшились бої, а ворог продовжив зачищати райони, взяті ним під контроль.

За даними Міноборони, Сили оборони контролюють південно-західну околицю міста в районі Літак.

Бої точаться в передмісті, де ворог марно намагається зайняти вигідні позиції.

За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, ЗСУ просунулися на 200-400 метрів уздовж флангів Бахмута та досі контролюють низку будівель та укріплень у південно-західному Бахмуті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 455-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ISW

Фото: 93 ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія, РФ
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