Підсумки операції РДК під Бєлгородом та військова допомога від Німеччини: 455-й день війни

24 Травня, 0:59

ЗСУ продовжують бої за Бахмут – Пентагон

Російські війська взяли під контроль значну частину Бахмута, втім українські Збройні сили продовжують битися поблизу міста.

Про це під час брифінгу заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

– Нам відомо, що Росія дійсно утримує значну частину території Бахмута і його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута, – заявив він.

За словами речника, Міністерство оборони США публічно не розкриватиме власні оцінки того, чи дійсно Росія повністю захопила місто Бахмут у Донецькій області, але визнає, що російські сили контролюють значну його частину.