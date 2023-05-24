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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Підсумки операції РДК під Бєлгородом та військова допомога від Німеччини: 455-й день війни

Підсумки операції РДК під Бєлгородом та військова допомога від Німеччини: 455-й день війни
24 Травня, 0:59

ЗСУ продовжують бої за Бахмут – Пентагон

Російські війська взяли під контроль значну частину Бахмута, втім українські Збройні сили продовжують битися поблизу міста.

Про це під час брифінгу заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

– Нам відомо, що Росія дійсно утримує значну частину території Бахмута і його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута, – заявив він.

За словами речника, Міністерство оборони США публічно не розкриватиме власні оцінки того, чи дійсно Росія повністю захопила місто Бахмут у Донецькій області, але визнає, що російські сили контролюють значну його частину.

24 Травня, 0:53

У центрі Бєлгорода дрон скинув вибухівку на авто

У російському Бєлгороді безпілотник скинув вибуховий пристрій на проїжджу частину.

Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

За його словами, постраждалих немає. Унаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль.

Війна в Україні
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Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.

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