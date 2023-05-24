Підсумки операції РДК під Бєлгородом та військова допомога від Німеччини: 455-й день війни
ЗСУ продовжують бої за Бахмут – Пентагон
Російські війська взяли під контроль значну частину Бахмута, втім українські Збройні сили продовжують битися поблизу міста.
Про це під час брифінгу заявив прессекретар Пентагону Патрік Райдер.
– Нам відомо, що Росія дійсно утримує значну частину території Бахмута і його околиць, але, за нашою оцінкою, українці продовжують вести бойові дії поблизу Бахмута, – заявив він.
За словами речника, Міністерство оборони США публічно не розкриватиме власні оцінки того, чи дійсно Росія повністю захопила місто Бахмут у Донецькій області, але визнає, що російські сили контролюють значну його частину.
У центрі Бєлгорода дрон скинув вибухівку на авто
У російському Бєлгороді безпілотник скинув вибуховий пристрій на проїжджу частину.
Про це заявив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.
За його словами, постраждалих немає. Унаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик