Російська пропаганда зламалася: Юсов про “втрати РДК” у Бєлгородській області
Інформація про втрати Російського добровольчого корпусу, який проводить операцію у Бєлгородській області, є черговим фейком пропаганди РФ.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник ГУР Андрій Юсов, коментуючи відео Міноборони РФ з начебто десятками вбитих повстанців.
– Рашистська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині, і вже деякий час не може чітко і правильно пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. Увесь світ побачив, що на Росії розгортається справжнє внутрішнє протистояння між вільними людьми, громадянами, які хочуть жити в іншій країні, які засуджують злочини Путіна, і, власне, злочинним режимом, – сказав він ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей.
За словами Юсова, у розвідки є інформація щодо перекидання окупаційних військ з українсько-російського фронту на територію РФ, але наразі вона перевіряється.
– Перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, – це не дуже швидкий процес, він потребує підготовки і реалізації. Тому ми уважно спостерігаємо за цією інформацією, – додав речник ГУР.
Українські енергетики вже готуються до наступного опалювального сезону. Збитки після російських обстрілів енергосистеми мільярдні. Щоб полагодити все – потрібні гроші та час, а його залишилося зовсім не багато.Наталія Кулик