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Російська пропаганда зламалася: Юсов про “втрати РДК” у Бєлгородській області

Російська пропаганда зламалася: Юсов про “втрати РДК” у Бєлгородській області
Фото: УНІАН

Інформація про втрати Російського добровольчого корпусу, який проводить операцію у Бєлгородській області, є черговим фейком пропаганди РФ.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ГУР Андрій Юсов, коментуючи відео Міноборони РФ з начебто десятками вбитих повстанців.

– Рашистська пропаганда зламалася після подій на Бєлгородщині, і вже деякий час не може чітко і правильно пояснити якісь ключові повідомлення навіть для внутрішньої аудиторії. Увесь світ побачив, що на Росії розгортається справжнє внутрішнє протистояння між вільними людьми, громадянами, які хочуть жити в іншій країні, які засуджують злочини Путіна, і, власне, злочинним режимом, – сказав він ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей.

За словами Юсова, у розвідки є інформація щодо перекидання окупаційних військ з українсько-російського фронту на територію РФ, але наразі вона перевіряється.

– Перекидання окремих підрозділів, особливо з лінії фронту, – це не дуже швидкий процес, він потребує підготовки і реалізації. Тому ми уважно спостерігаємо за цією інформацією, – додав речник ГУР.

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Андрій Юсов, Бєлгород, Розвідка, Росія
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