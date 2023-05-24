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Российская пропаганда сломалась: Юсов о “потерях РДК” в Белгородской области

Российская пропаганда сломалась: Юсов о “потерях РДК” в Белгородской области
Фото: УНИАН

Информация о потерях Русского добровольческого корпуса, который проводит операцию в Белгородской области, является очередным фейком пропаганды РФ.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГУР Андрей Юсов, комментируя видео Минобороны РФ с якобы десятками убитых повстанцев.

— Рашистская пропаганда сломалась после событий на Белгородщине, и уже некоторое время не может четко и правильно объяснить какие-то ключевые сообщения даже для внутренней аудитории. Весь мир увидел, что в России разворачивается настоящее внутреннее противостояние между свободными людьми, гражданами, которые хотят жить в другой стране, которые осуждают преступления Путина, и, собственно, преступным режимом, — сказал он ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей.

По словам Юсова, у разведки есть информация о переброске оккупационных войск с украинско-российского фронта на территорию РФ, но сейчас она проверяется.

— Переброска отдельных подразделений, особенно с линии фронта, — это не очень быстрый процесс, он требует подготовки и реализации. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой информацией, — добавил спикер ГУР.

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Андрій Юсов, Белгород, Разведка, Россия
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