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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Рекордний запуск БпЛА: ЗСУ знищили 52 дрони-камікадзе

ППО

Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Із північного напрямку (Брянська область) та південного (Краснодарський край) було випущено загалом 54 безпілотники.

Українські захисники знищили 52 з них.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

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