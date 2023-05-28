Рекордний запуск БпЛА: ЗСУ знищили 52 дрони-камікадзе
Уночі 28 травня російські війська запустили для ударів по Україні рекордну кількість дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Із північного напрямку (Брянська область) та південного (Краснодарський край) було випущено загалом 54 безпілотники.
Українські захисники знищили 52 з них.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 459-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Сухопутні війська ЗСУ
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко