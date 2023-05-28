Нічна атака дронів по Україні та вибухи під Києвом: 459-й день війни

28 Травня, 1:49

Чи замінять шведські літаки Gripen американські F-16 – пояснення експерта

Шведські винищувачі Gripen не зможуть замінити безпеку в небі так, як це зроблять американські літаки F-16.

Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ведучі запитали експерта, який з літаків більше підходить для України в умовах російсько-української війни – Gripen чи F-16.

– Gripen це нормальний літак, але як можна порівнювати літаки, в чому він кращий, – почав Олексій Гетьман.

За словами експерта, Gripen, як і F-16 – ефективний проти російських винищувачів.

А здатність Gripen сідати на коротких злітно-посадкових смугах не перекриває спроможності американського винищувача у повітрі.

– Gripen разів в 15, якщо не у 20, менше, ніж F-16. І цей літак він виключно може працювати проти літаків збройних сил РФ. F-16 може працювати як винищувач, як штурмовик, як легкий бомбардувальник і як засіб протиповітряної оборони. Тому Gripen непоганий літак, але нам потрібна багатофункціональна платформа, яка може використовувати декілька типів зброї, – сказав він.

Олексій Гетьман каже, що кількість зброї, яку може використовувати американський винищувач, переважає Gripen в рази.