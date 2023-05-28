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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Нічна атака дронів по Україні та вибухи під Києвом: 459-й день війни

Нічна атака дронів по Україні та вибухи під Києвом: 459-й день війни
28 Травня, 1:49

Чи замінять шведські літаки Gripen американські F-16 – пояснення експерта

Шведські винищувачі Gripen не зможуть замінити безпеку в небі так, як це зроблять американські літаки F-16.

Про це заявив військовий оглядач Олексій Гетьман в ефірі телемарафону Єдині новини.

Ведучі запитали експерта, який з літаків більше підходить для України в умовах російсько-української війни – Gripen чи F-16.

– Gripen це нормальний літак, але як можна порівнювати літаки, в чому він кращий, – почав Олексій Гетьман.

За словами експерта, Gripen, як і F-16 – ефективний проти російських винищувачів.

А здатність Gripen сідати на коротких злітно-посадкових смугах не перекриває спроможності американського винищувача у повітрі.

– Gripen разів в 15, якщо не у 20, менше, ніж F-16. І цей літак він виключно може працювати проти літаків збройних сил РФ. F-16 може працювати як винищувач, як штурмовик, як легкий бомбардувальник і як засіб протиповітряної оборони.

Тому Gripen непоганий літак, але нам потрібна багатофункціональна платформа, яка може використовувати декілька типів зброї, – сказав він.

Олексій Гетьман каже, що кількість зброї, яку може використовувати американський винищувач, переважає Gripen в рази.

– Для певних цілей дуже непогано було б використовувати Gripen, як додаток до F-16, але F-16 – це базовий літак, – сказав експерт.

28 Травня, 1:29

Де існує загроза атаки дронів – моніторинг загроз з неба

В ніч проти 28 травня 2023 року в низці регіонів України існує загроза ударів російських дронів.

Як пишуть моніторингові групи повідомляють, станом на 01:15 БпЛА прямує у напрямках :

  • Київської та Житомирської областей;
  • Черкаської та Полтавської областей;
  • Вінницької областей.
28 Травня, 1:20

На підступах до Києва працює ППО – КМВА

В Київській області пролунали вибухи.

Перед цим в області та Києві була оголошена повітряна тривога.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, чутно роботу ППО.

– В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги, – йдеться у повідомленні.

Водночас у Київській ОВА попередили, що існує загроза застосування дронів з боку Росії.

– Загроза застосування ворогом БПлА. Сили ППО вже працюють! Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – повідомили в КОВА.

28 Травня, 0:36

Світоліна: Усі призові з турніру WTA 250 у Страсбурзі передам українським дітям

Українка Еліна Світоліна здобула свій другий титул на турнірі Internationaux de Strasbourg, перемігши в суботу росіянку Анну Блінкову з рахунком 6:2, 6:3.

Українська тенісистка після перемоги оголосила, що пожертвує усі призові з турніру WTA 250 у Страсбурзі українським дітям.

– Я хотіла би поділитися цією енергією з Україною, з моєю батьківщиною. Всі свої призові з цього турніру я передам дітям України, які найбільше потребують їх у цей важкий час.

Я хотіла би подякувати Франції за неймовірну роботу, за те, що вона приймає українців і робить все можливе, щоб вони відчували себе у Франції як у своїй другій домівці. Дуже дякую за все, що ви робите для нас, і разом ми побачимо світло і перемогу в цій війні. Слава Україні! – сказала вона.

Війна в Україні
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Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.

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