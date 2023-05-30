ЗСУ контролюють околиці Бахмута, ворог не просувається: Маляр про ситуацію на фронті

За добу російські окупанти не просунулися на жодному з напрямків, на яких вели наступ.

ЗСУ продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута на Донеччині.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що на Бахмутському напрямку противник наступальних дій наразі не проводить, однак продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також триває заміна та перегрупування ворожих військ.

– Наші війська контролюють південно-західні околиці Бахмута. На півночі та півдні передмістя Бахмута вже декілька днів просування не здійснюється, оскільки рух наших військ призупинено для виконання інших військових завдань. Які, власне, й виконуються, – написала Маляр у Telegram.

За словами Маляр, ворог дещо знизив інтенсивність наступальних дій на Сході. Натомість зберігається інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

– На трьох напрямках із шести протягом доби ворог не проводив наступальних дій. Йдеться про Лиманський, Авдіївський, Шахтарський. На Куп’янському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії. На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили 12 атак противника в районі міста Мар’їнка, – повідомила заступниця міністра оборони.

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