Маємо підтвердження: Лубінець заявив про причетність Білорусі до депортації дітей

Через територію Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей та військовополонених.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

– У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених, – сказав він на конференції UA війна. Недоспівана колискова.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що в Україну вже вдалося повернути 371 незаконно депортовану до РФ дитину.

У кримінальних провадженнях зафіксовано понад 19 тис. випадків примусового вивезення українських дітей на територію Росії, проте точна кількість невідома.

За даними Європарламенту, кількість викрадених українських дітей може становити від 16 до 300 тис.

Джерело : Укрінформ

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