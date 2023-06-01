Кличко просить про відсторонення голови Деснянського району та керівника поліклініки

Міський голова Києва Віталій Кличко просить про відсторонення двох посадовців після того, як через закрите укриття під час обстрілу в Деснянському районі загинули троє людей.

Звернення мер столиці адресував Офісу президента та уряду.

Зокрема, Віталій Кличко просить ОП та Кабмін, які погоджують призначення та звільнення глав районів столиці, відсторонити на час слідства голову Деснянського району Дмитра Ратнікова.

За словами мера Києва, відстороненим має бути й керівник медзакладу, якого призначала Деснянська райадміністрація.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Віталій Кличко

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