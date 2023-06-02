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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи

Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи

Вдень 2 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.

У Telegram-каналах повідомляють про приліт у районі Бердянського морського торговельного порту.

Над містом видніється стовп густого диму.

Представник окупаційної влади у Запорізькій області Владислав Рогов підтвердив влучання по території морського порту. За його словами, жертв і руйнувань немає.

Водночас у Бердянській міській військовій адміністрації заявили, що “з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту”.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 464-ю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Дізнатися, де наразі в Україні увімкнені сирени, можна на карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

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Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи

Бердянськ, Війна в Україні, Запорізька область, Російська агресія
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Юлія Захарченко
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