Ймовірно, приліт по порту: у Бердянську пролунали вибухи
Вдень 2 червня у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області пролунали вибухи.
У Telegram-каналах повідомляють про приліт у районі Бердянського морського торговельного порту.
Над містом видніється стовп густого диму.
Представник окупаційної влади у Запорізькій області Владислав Рогов підтвердив влучання по території морського порту. За його словами, жертв і руйнувань немає.
Водночас у Бердянській міській військовій адміністрації заявили, що “з порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту”.
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