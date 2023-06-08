Україна і ООН домовилися про евакуацію людей з окупованого лівобережжя Херсонщини – МЗС

Україна та ООН домовилися про евакуацію людей з окупованого лівобережжя Херсонської області.

Організація негайно сформує групи у Запоріжжі та Херсоні для надання гуманітарної допомоги, які будуть направлені на постраждалі окуповані території. Однак за умови, що Росія дасть доступ і гарантії безпеки.

Про це йдеться у заяві МЗС за підсумками зустрічі міністра Дмитра Кулеби з координаторкою системи ООН в Україні Деніз Браун.

– ООН невідкладно збільшить обсяги допомоги та спрямує додаткові сили до Херсонської та інших постраждалих областей. Домовлено, що ООН негайно сформує у Запоріжжі та Херсоні групи, які будуть направлені на постраждалі окуповані території лівобережжя для надання гуманітарної допомоги та евакуації людей за умови забезпечення безпечного проїзду на окуповані території з підконтрольної уряду України території, – йдеться у заяві МЗС.

Кулеба запевнив, що Україна надає всі гарантії безпеки ООН для виконання гуманітарних операцій у зоні ураження.

– Сторони домовилися, що згадані підрозділи ООН вирушать до уражених зон на тимчасово окупованих територіях з наших територій, щойно Росія надасть доступ і гарантії безпеки. Наразі Організація Об’єднаних Націй очікує на надання зазначених гарантій від російської сторони та доступу до окупованих територій, постраждалих внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС, – йдеться у заяві.

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