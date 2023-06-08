У Конгресі США закликали Байдена дати зелене світло переданню ATACMS Україні

Американські законодавці знову наполягають на тому, щоб адміністрація Джо Байдена надіслала Україні боєприпаси великої дальності, оскільки довгоочікуваний контрнаступ Києва, схоже, розпочався.

У листі до Байдена в четвер 10 законодавців-республіканців і демократів закликали президента якнайшвидше дати зелене світло тактичній ракетній системі ATACMS.

– Війна в Україні перетворилася на конфлікт на виснаження. Ми можемо й повинні допомогти вийти з цього глухого кута. Швидко надавши українським силам ці додаткові можливості, ми можемо значно підвищити їхні шанси на перемогу, відновити мир в Європі та забезпечити більш стабільний і процвітаючий мир, – написали законодавці.

Прихильники відправки ATACMS кажуть, що оскільки вони стріляють із високомобільних артилерійських ракетних систем, які вже відправлені в Україну, вони не потребують тривалої підготовки та/або логістичних ланцюжків, і можуть бути відправлені негайно.

У листі також міститься заклик до президента схвалити інше сучасне озброєння, включно з винищувачами F-16 та додатковими засобами протиповітряної оборони, як іще одна система протиракетної оборони Patriot.

Законодавці також закликають прискорити передання американських танків M1 Abrams, що, як очікується, прибудуть в Україну до кінця року.

Зазначається, що американські посадовці стали менш стурбовані тим, що відправка більш сучасного озброєння може призвести до ескалації конфлікту, оскільки Україна неодноразово доводила, що не буде використовувати західну техніку для нанесення ударів по території РФ.

– Небажання надсилати ATACMS більше пов’язане з побоюваннями Пентагону, що США мають обмежену кількість ракет на своїх складах. Але контраргумент посадовців полягає в тому, що варто піти на короткостроковий ризик і відправити ATACMS, щоб допомогти Україні виграти війну. Довгостроковий план Пентагону полягає в тому, щоб у будь-якому разі відмовитися від ATACMS і перейти на більш досконалі ракети, які перебувають у стадії розробки, – пише Politico.

Джерело : Politico

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