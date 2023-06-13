БМП Bradley та боєприпаси: США оголосили нову допомогу для України на $325 млн
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 млн.
Відповідне оголошення зробили у Міністерстві оборони США.
Зазначається, що надання додаткової безпекової допомоги реалізується для задоволення “критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони”.
Військова допомога США цього разу містить ключові засоби для допомоги Україні в зусиллях з відновлення суверенної території та підтримки українських Протиповітряних сил, які захищають українських солдатів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.
До пакету також увійшла артилерія, протитанкові системи та боєприпаси загальною вартістю $325 млн.
Пакет оборонної допомоги містить:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
- зенітні комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 15 бойових машин піхоти Bradley;
- 10 бронетранспортерів Stryker;
- протитанкові комплекси Javelin;
- ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
- протитанкові комплекси AT-4;
- понад 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для розмінування місцевості;
- тактичні засоби захищеного зв’язку;
- запасні частини та інше польове обладнання.
Додається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.
Фото: DOD
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