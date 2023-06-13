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Ілля Нежигай, редактор стрічки

БМП Bradley та боєприпаси: США оголосили нову допомогу для України на $325 млн

БМП Bradley та боєприпаси: США оголосили нову допомогу для України на $325 млн

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 млн.

Відповідне оголошення зробили у Міністерстві оборони США.

Зазначається, що надання додаткової безпекової допомоги реалізується для задоволення “критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони”.

Військова допомога США цього разу містить ключові засоби для допомоги Україні в зусиллях з відновлення суверенної території та підтримки українських Протиповітряних сил, які захищають українських солдатів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.

До пакету також увійшла артилерія, протитанкові системи та боєприпаси загальною вартістю $325 млн.

Пакет оборонної допомоги містить:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
  • зенітні комплекси Stinger;
  • додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • 15 бойових машин піхоти Bradley;
  • 10 бронетранспортерів Stryker;
  • протитанкові комплекси Javelin;
  • ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);
  • протитанкові комплекси AT-4;
  • понад 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї та гранат;
  • підривні боєприпаси для розмінування місцевості;
  • тактичні засоби захищеного зв’язку;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Додається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.

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Фото: DOD

Війна в Україні, Військова техніка, Підтримка України, США
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