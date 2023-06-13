БМП Bradley та боєприпаси: США оголосили нову допомогу для України на $325 млн

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $325 млн.

Відповідне оголошення зробили у Міністерстві оборони США.

Зазначається, що надання додаткової безпекової допомоги реалізується для задоволення “критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони”.

Військова допомога США цього разу містить ключові засоби для допомоги Україні в зусиллях з відновлення суверенної території та підтримки українських Протиповітряних сил, які захищають українських солдатів, цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.

До пакету також увійшла артилерія, протитанкові системи та боєприпаси загальною вартістю $325 млн.

Пакет оборонної допомоги містить:

додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

зенітні комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

15 бойових машин піхоти Bradley;

10 бронетранспортерів Stryker;

протитанкові комплекси Javelin;

ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW);

протитанкові комплекси AT-4;

понад 22 млн боєприпасів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для розмінування місцевості;

тактичні засоби захищеного зв’язку;

запасні частини та інше польове обладнання.

Додається, що Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Фото: DOD

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