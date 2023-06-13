Наступ України та наслідки катастрофи на Каховській ГЕС: 475-й день війни
В Укргідроенерго розповіли, які регіони матимуть проблеми з водою
Найближчим часом потерпатимуть через проблеми з водопостачанням внаслідок руйнування Каховської ГЕС чотири області України, а до Криму вода не надходитиме щонайменше один рік.
Про це заявив генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота. За його словами, чотири області, зокрема, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська відчують проблеми з постачанням води.
Кузан пояснив, чому важливо мовчати під час контрнаступу
Наразі дуже важливо мовчати про все, що стосується контрнаступу ЗСУ. Інакше можуть зірватися заплановані величезні та комплексні операції.
Про це заявив очільник Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
– Тут важливо розуміти, що нам краще перестрахуватися, тому що все ж таки бійці сьогодні роблять фактично майбутнє країни. Нам краще пожертвувати частково психологічним спокоєм населення, ніж будь-яка операція зірветься, тому що це дійсно величезна та комплексна операція, – розповів Кузан.
Може тривати кілька тижнів, а то й місяців: Макрон про контрнаступ
Український контрнаступ триває вже кілька днів, він має привести до умов, які дозволять Києву якнайвигідніше почати переговори.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, українські операції триватимуть “кілька тижнів, якщо не місяців”.
– Український контрнаступ триває вже кілька днів. Ми хочемо, щоб він був якомога успішнішим, щоб потім ми могли розпочати фазу переговорів за належних умов, – сказав президент Франції.
США оголосять новий пакет військової допомоги Україні – Кірбі
Адміністрація Білого дому незабаром планує оголосити про виділення наступного пакета військової допомоги Україні з наявних резервів Пентагону, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.
– Ви бачили пакет допомоги, виділений в межах програми USAI, про який було оголошено наприкінці тижня. Я думаю, дуже-дуже скоро ви побачите додаткові пакети допомоги, які нададуть США, – розповів він.
Президент розповів про рух ЗСУ на кількох напрямках
Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача, на якій заслухали ключові доповіді від командувачів оперативних та найгарячіших напрямків – Хортиця і Таврія.
– Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоч погода цими днями несприятлива, дощі наше завдання ускладнюють, але все одно міцність наших воїнів дає результат. Я дякую за це кожному, хто зараз у бою, підтримує наші бойові бригади на відповідних напрямках, – заявив президент України.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова