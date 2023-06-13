Наступ України та наслідки катастрофи на Каховській ГЕС: 475-й день війни

13 Червня, 1:05

В Укргідроенерго розповіли, які регіони матимуть проблеми з водою

Найближчим часом потерпатимуть через проблеми з водопостачанням внаслідок руйнування Каховської ГЕС чотири області України, а до Криму вода не надходитиме щонайменше один рік.

Про це заявив генеральний директор компанії Укргідроенерго Ігор Сирота. За його словами, чотири області, зокрема, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська відчують проблеми з постачанням води.