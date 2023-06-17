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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Конгресі США запропонували виділити $80 млн на ATACMS для України

ракета ATACMS
Фото: Getty Images

У Конгрес США подали законопроєкт про оборонний бюджет, який передбачає виділення $80 млн на закупівлю та передання Україні далекобійних ракет ATACMS.

Про це у Twitter повідомив старший радник Гельсінської комісії при Конгресі США Пол Массаро.

– З коштів, передбачених для Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) в інших розділах цього закону, Комітет має намір використати не менше $80 млн для закупівлі армійських тактичних ракетних систем (ATACMS) для Збройних сил України, – сказано у законопроєкті Комітету зі збройних сил Палати представників США.

Крім того, згідно з документом, голові Пентагону доручають провести брифінг для оборонних комітетів Конгресу не пізніше 31 грудня 2023 року. На ньому має обговорюватися процес використання виділених коштів на закупівлю та наявність ATACMS для Збройних сил України.

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ракета ATACMS

Війна в Україні, Військова техніка, Ракета, США
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